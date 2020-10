Immobile, la Scarpa d’oro che si scalda per l’Olanda

Ciro Immobile non ha giocato per il secondo match consecutivo. Il ct Mancini ha evidenziato nel post-gara di Polonia-Italia che voleva un centravanti fresco per la gara di Bergamo. Allora, con Belotti squalificato, mercoledì sera toccherà all’ultimo vincitore della Scarpa d’Oro. Il centravanti della Lazio, dopo il rosso rimediato con l’Inter, vuole rifarsi in Nazionale. Il commissario tecnico e i tifosi azzurri incrociano le dita.

Foto: Twitter Italia