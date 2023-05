Immobile: “La Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti. Champions? Sono legato ad Inzaghi, se vince mi farebbe piacere”

Ciro Immobile questa mattina è stato premiato con il riconoscimento “Vincenzo Margiotta” allo Stadio Olimpico, nel corso della cerimonia per il premio “Nando Martellini” ed ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Questa Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti che cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo. Ultimamente si dice che l’Italia è indietro nel calcio, ma non è vero. Sentivo l’intervista di Bernardo Silva, questa differenza tra campionati non ci può stare, significa che uno non capisce di calcio. Bisogna giocarli i campionati, è vero che alcuni hanno più possibilità economiche come la Premier, ma ci stiamo facendo valere anche noi quest’anno.”

Sulla Champions League: “Spero vinca un’italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui”.

Foto: Instagram Lazio