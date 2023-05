Immobile: “La Champions è il nostro sogno. Rigore? Non mi sono lasciato cadere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese: “La qualificazione in Champions è il nostro sogno, ci credevamo fin dall’inizio di questi due anni col mister. Siamo migliorati tantissimo da tutti i punti di vista. Oggi serviva una partita così e vincere così è bello. Ho detto loro di tirare fuori tutto, partite come questa ti lasciano il rammarico se non le giochi al massimo. E’ stata una gara perfetta e in fase difensiva siamo tornati”.

Infine, sul calcio di rigore contestato dall’Udinese: “Io ho parlato con Pairetto in campo: è ovvio che quando mi arriva la palla e la sposto ma io non riesco io a spostarmi è fallo. Ho detto all’arbitro che era rigore, che non c’erano dubbi, e lui ha risposto scherzando che non ho accentuato la caduta come altre volte. Non mi sono lasciato cadere o altro…”.

Foto: Instagram Lazio