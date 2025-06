Immobile, la buonuscita e il Bologna che lo aspetta

29/06/2025 | 12:39:50

Quasi dieci giorni fa vi abbiamo svelato la pista Immobile per il Bologna. L’ex Lazio proposto al club rossoblù alla ricerca di un attaccante esperto e con quelle caratteristiche dopo il mancato ingaggio di Dzeko. Il Bologna ha fatto una proposta di 2 milioni per una stagione con opzione, anche se si è sfiorato il discorso per un biennale. Adesso stanno andando avanti i dialoghi per liberare Immobile che ha chiesto una buonuscita rispetto ai 6 milioni circa di ingaggio. Il Bologna aspetta…

Foto: Instagram Immobile