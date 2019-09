Immobile-Inzaghi, un abbraccio per chiudere le polemiche. Il video

Un abbraccio per far tacere ogni tipo di polemica ancora in piedi. Dopo aver segnato la rete del definitivo 4-0 nella gara giocata dalla sua Lazio contro il Genoa, Ciro Immobile è corso verso la panchina di Simone Inzaghi e ha concluso la propria esultanza in un abbraccio che simboleggia la pace ormai già fatta dopo le proteste del calciatore al momento della sostituzione contro il Parma. “Per me è come un fratello maggiore – ha detto l’attaccante biancoceleste a Sky Sport dopo la gara – mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono scusanti per ciò che è successo, ma sono stato vero anche nei momenti successivi. Sono incomprensioni che ci possono stare, in quattro anni concedetemela una. Con l’abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia, anche se già lo aveva fatto il mister“.

Foto: twitter Lazio