Immobile: “Inzaghi mi esalta, sento il suo gioco cucito su di me”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato al canale YouTube della Serie A. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Inzaghi? Sento il gioco cucito su di me, ma soprattutto fiducia. Ringrazio il mister e tutto lo staff che mi permettono di esprimermi al meglio. La fiducia va guadagnata in campo e fuori dando una mano nei momenti difficili. Con Inzaghi siamo cresciuti in parallelo: io come giocatore, lui come allenatore. Ho sempre cercato di seguire i suoi consigli”, ha confessato Immobile.

Foto: Twitter ufficiale Lazio