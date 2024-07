Ciro Immobile si appresta a diventare un nuovo calciatore del Besiktas. Una rincorsa partita lunedì, quando vi abbiamo svelato l’assalto da parte del club turco per il centravanti italiano. Adesso, il calciatore è in partenza per Istanbul, dove domani mattina svolgerà le visite mediche per iniziare la sua nuova avventura in Turchia.

Foto: Instagram Lazio