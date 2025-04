Immobile: “Il mio unico desiderio è lottare per il Besiktas”

Dopo i rumors della ultime ore, Ciro Immobile ha rotto il silenzio sul proprio profilo Instagram. Di seguito il messaggio: “La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia”,

Foto: Instagram Immobile