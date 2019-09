Immobile, il lungo digiuno azzurro e quel gol ritrovato dopo due anni

Un gol dal sapore di liberazione. Ciro Immobile ritrova la via della rete in Nazionale dopo oltre due anni: l’ultimo sigillo dell’attaccante della Lazio in maglia azzurra era arrivato il 5 settembre 2017, a Reggio Emilia, contro Israele nelle qualificazioni Mondiali. Stasera Immobile si gode la vittoria della Nazionale di Mancini ma anche il personale ritorno al gol con la “sua” Italia. Un lungo digiuno spezzato nella sfida contro la Finlandia, gara nella quale Re Ciro ha timbrato il tabellino dei marcatori per il momentaneo 1-0, poi Jorginho ha sorpassato il pari di Pukki. Un successo importante per l’Italia, ormai a un passo dalla fase finale di Euro 2020, un gol fondamentale per Immobile che ritrova il sorriso anche in maglia azzurra.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro