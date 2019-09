Immobile: “Il gol in Nazionale mi mancava, era un peso troppo grande”

Dopo il gol contro la Finlandia, l’attaccante azzurro Ciro Immobile ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Ho ritrovato il gol in Nazionale dopo due anni? Il gol mi mancava parecchio, era un peso troppo grande. Su questo digiuno si sono dette tante cose. Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Siamo felici dopo la delusione della mancata qualificazione mondiale, adesso dobbiamo rifarci. L’anno scorso non sono riuscito, per un periodo, a fare la differenza neanche con la Lazio, quindi non potevo prendere il posto Nazionale. Adesso sono partito bene in campionato e anche in azzurro e posso prendermi soddisfazioni”.

Foto: italianfootball