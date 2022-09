Immobile: “Il germe è il calo di tensione. Sarri ha parlato a caldo, non si riferiva a nessuno”

Doppietta e riscatto dopo la brutta prova in Europa League. Ciro Immobile ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della sua Lazio contro la Cremonese: “C’era tanta delusione in questi due giorni, abbiamo sottovalutato la partita. Questo match serviva a dimostrare che la squadra è cresciuta, l’anno scorso abbiamo avuto momenti così, ma in Europa c’è stato un calo di concentrazione. Storia del germe? Il mister ha parlato a caldo, non si riferiva a nessuno in particolare. Il germe è il calo di tensione. Da capitano ci ho messo la faccia e parlavo a nome di tutta la squadra. Mio padre mi dice che è sempre difficile fare gol, per me è sempre stata questa la mentalità. I miei figli sono piccoli ma quando saranno grandi guarderanno i miei numeri e capiranno cosa ha fatto il padre. Oggi avrei potuto fare più gol, ma negli ultimi 20 minuti la porta era “piccola”. Abbiamo fatto un gran primo tempo, il campo era un po’ secco e quando è così le gambe fanno fatica ad alzarsi. Ho sentito Mancini, ci aspetta. Sono contento per la convocazione di Provedel”.

Foto: Twitter Lazio