Immobile: “I risultati arriveranno. La differenza la fanno i gol, ma sono lo stesso della Scarpa d’Oro”

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Maurizio Sarri, il capitano della Lazio, Ciro Immobile ha così parlato: “Sto bene, sono tranquillo. I risultati non stanno arrivando ma sono convinto che arriveranno. C’è un bel clima nello spogliatoio. Stiamo mancando in entrambe le due fasi, non come singoli, ma come squadre. L’anno scorso abbiamo fatto della difesa il nostro punto di forza, ora dobbiamo metterla in ordine. E ritroveremo lo smalto per offendere in maniera migliore”.

Poi ha proseguito parlando anche delle critiche: “Per quello che è uscito ci sono rimasti più male mio fratello e mia moglie. Loro sono sentimentali come me e ci tengono a quello che sto facendo con la Lazio. Hanno avuto una reazione e qualcuno ha pensato fosse per il mister. Ma non era riferito a Sarri. Mi sembra impossibile che i tifosi della Lazio mi possano dire qualcosa. La differenza sono i gol, sono sempre allo stesso livello della scarpa d’oro. Quando le occasioni torneranno, torneranno anche i gol”.

Infine, su Castellanos: “È un ragazzo intelligente, si è messo a disposizione di tutti. Ho visto fin da subito la sua predisposizione a voler imparare. È giovane ma ha già giocato in diversi campionati. Sono convinto che ci darà una mano perché lo vedo in allenamento. Come Taty anche gli altri ragazzi nuovi, che stanno vivendo lo stesso che abbiamo noi vissuto con il mister”.

Foto: Screen Instagram Lazio