Immobile: “I numeri parlano per me, ringrazio la squadra che mi mette nelle migliori condizioni”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato nel post partita ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ringrazio sempre la squadra che mi mette nelle condizioni di rendere al meglio. Abbiamo fatto una partita attenta e ordinata. portando a casa i tre punti. I numeri parlano chiaro, non serve rispondere alle polemiche e pensare ad alcune cose. Loro erano in difficoltà per via delle assenze, ma erano ben messi in campo. Non siamo stati bravi a sbloccarla subito e a metterla in discesa”-

FOTO: twitter lazio