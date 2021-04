Immobile: “Grazie ai compagni ho ritrovato il gol. Vivo per questo ma non ne faccio un’ossessione”

Al termine di Lazio-Benevento ha parlato il bomber biancoceleste Ciro Immobile, che con la doppietta di oggi ha ritrovato il gol dopo il lungo digiuno. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, potevamo chiuderla prima. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ la guardia e questo è stato il risultato, questi sono insegnamenti che ti aiutano a crescere. Sono soddisfatto soprattutto per gol e vittoria, l’obiettivo è davanti a noi. La squadra ha bisogno dei miei gol ma vivo per il gol e non ne faccio un’ossessione. Grazie all’aiuto dei miei compagni ho ritrovato il gol. Non molleremo fino alla fine per la Champions, dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa”.

Foto: Twitter Lazio