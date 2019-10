Immobile: “Grande reazione, ma nel primo tempo abbiamo fatto pena”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e autore di una doppietta su rigore nella gara contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita. Ecco le sue parole: “Prendiamo il secondo tempo e la grande reazione, è inaccettabile il primo tempo dove abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo giocare sempre come il secondo. E’ una vittoria per quanto riguarda il morale. Fine primo tempo? Poche parole, tanto silenzio, c’era da alzare la testa e guardare dentro di noi perché stavamo facendo pena. Siamo entrati in campo motivati, è stato bravo il mister a tenerci tranquilli. Non c’era bisogno di alzare la voce. Rigore? Non ce la faccio più a tirarli al 90′, sto perendo anni di vita. Si è visto anche dall’esultanza il nervosismo che avevo dentro”, ha chiuso Immobile.

Foto: Twitter ufficiale Lazio