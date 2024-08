Immobile, esordio super. In gol dopo un minuto col Besiktas, contro il Galatasaray

Esordio super per Ciro Immobile con il suo Besiktas, in campo contro il Galatasaray per la Supercoppa di Turchia. Dopo neanche un minuto di gioco, Ciro Immobile ha bagnato alla grande il suo esordio con il gol che ha portato in vantaggio i bianconeri, sui campioni di Turchia in carica. Un modo straordinario per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. La Supercoppa è ancora in corso, all’intervallo è ancora 1-0 per il Besiktas.

Foto: twitter Besiktas