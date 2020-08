Immobile eguaglia Higuain, 36 gol da record come il Pipita

Ciro Immobile con il pari segnato al Napoli chiude la stagione con 36 gol ed eguaglia Gonzalo Higuain (della stagione 2015/2016) con la maglia del Napoli in Serie A. L’attaccante della Lazio – entra nella storia del calcio italiano – dopo aver vinto la scarpa d’oro anche grazie all’assenza di Cristiano Ronaldo contro la Roma che non ha potuto provare il sorpasso, chiude l’anno come miglior bomber in una singola stagione e si mette affianco del Pipita che con il Napoli aveva firmato i 36 gol quattro anni fa.

Foto: profilo twitter Lazio