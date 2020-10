Immobile: “E’ stata un’emozione incredibile riportare questa maglia in Champions”

Ciro Immobile, ancora una volta, si è caricato sulle spalle la pressione dell’esordio, questa volta in Champions League. L’attaccante della Lazio, dopo la vittoria sul Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La partita è stata fatta alla perfezione, è stata un’emozione incredibile riportare questa società e questa maglia in Champions. Incontravamo una squadra forte, era una partita difficile ma ci serviva una partita così per darci la svolta mentale. Diremo la nostra in campionato e tra le grandi d’Europa. I giocatori a volte bisogna aspettarli e capire il momento. Io sono arrivato al Dortmund in quello sbagliato perché era un momento di rifondazione. Girone? E’ equilibrato, dobbiamo dare tutto anche perché il Brugge ha vinto. Prossimo step? continuare così, la continuità è quella che ci ha fatto fare un passettino in più.”

Foto: twitter Lazio