Immobile e Luis Alberto ribaltano la Fiorentina: Lazio di nuovo a -4 dalla Juve

La Lazio risponde alla Juve e si riporta a quattro punti dalla vetta della classifica. La squadra di Inzaghi batte di misura (2-1) la Fiorentina al termine di un match combattuto fino al triplice fischio. All’Olimpico sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a un gol capolavoro di Ribery al 25′: serpentina sulla sinistra in mezzo a due difensori biancocelesti, poi finta di tirare a giro sul secondo palo a saltare un altro avversario e infine conclusione sul primo palo con Strakosha immobile. Palla all’angolino e Fiorentina avanti a Roma 1-0 al 45′. Nella ripresa, però, ecco la rimonta biancoceleste: prima al 67′ Immobile trasforma un rigore concesso per fallo di Dragowski su Caicedo, poi all’83’ Luis Alberto firma il definitivo sorpasso con una precisa conclusione dal limite dell’area. Nel finale espulso Vlahovic (con intervento del Var) per una gomitata su Patric. Al triplice fischio la Lazio può sorridere: tre punti che permettono alla squadra di Inzaghi di restare in scia della Juve capolista.

Venerdì 26 giugno

21:45 Juventus-Lecce 4-0 (Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt)

Sabato 27 giugno

17:15 Brescia-Genoa 2-2 (Donnarumma, Sabelli – Iago Falque, Pinamonti)

19:30 Cagliari-Torino 4-2 (Nandez, Simeone, Nainggolan, Joao Pedro – Bremer, Belotti)

21:45 Lazio-Fiorentina 2-1 (Immobile, Luis Alberto – Ribery)

Domenica 28 giugno

17:15 Milan-Roma

19:30 Napoli-Spal

19:30 Sampdoria-Bologna

19:30 Sassuolo-Verona

19:30 Udinese-Atalanta

21:45 Parma-Inter

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 65; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48; Napoli 42; Parma, Milan 39; Verona, Cagliari 38; Bologna 34; Sassuolo 33; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Lazio