Immobile dice addio al calcio: i numeri della sua carriera

Ha annunciato ieri sera il suo ritiro a 36 anni Ciro Immobile, leggenda della Lazio. Nella sua carriera ha collezionato 350 gol in 656 presenze, conquistando per quattro volte il titolo di capocannoniere della Serie A (una con il Torino e tre con la Lazio) e raggiungendo il record di 36 gol in una sola stagione di campionato, nella stagione 2019/20, record che gli ha permesso di vincere anche la Scarpa d’Oro europea.

Solo con la Lazio, Ciro ha segnato 207 gol e fornito 55 assist in 340 presenze, conquistando una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Gli altri titoli ottenuti con i club sono la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund e la Supercoppa di Turchia con il Beşiktaş.

Con la Nazionale italiana, invece, si è laureato campione d’Europa nel 2021 e ha chiuso la sua carriera in azzurro con 17 gol in 57 presenze.

Foto: X Paris FC