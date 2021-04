Immobile: “Devo sbloccarmi, soffro l’assenza del pubblico”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato al canale Twitch GL17CH circa il suo momento e di questo campionato complicato per lui: “In questo momento sono tranquillo, stavo vedendo Juventus-Napoli. Mi piace giocare alla play, il mio gioco preferito è la Formula Uno. Mi permette di staccare la spina da quello che faccio tutti i giorni, mi rilasso. Quello che mi stanca di più sono i viaggi, le partite e gli allenamenti sono la cosa migliore. Sono a secco da sette partite, mi devo sbloccare. Passami la palla davanti la porta! A noi mancano tanto i nostri tifosi, quest’anno ci sono state partite da tutto esaurito se si fossero giocate con il pubblico. Quando sei sotto nel punteggio la spinta dei supporters è decisiva. Adesso giocare in trasferta o in casa non fa molta differenza. Sono quel tipo di giocatore che quando gioco fuori casa e vengo fischiato mi carico ancora di più. C’è qualcuno che subisce meno l’assenza del pubblico, ma non più di tanto. Questa mattina abbiamo festeggiato Radu, era commosso. E’ stato molto emozionante”.

Foto: Twitter ufficiale Immobile