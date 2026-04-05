Immobile: “Dalla Lazio mi sarei aspettato un altro addio. Ho ricevuto critiche assurde in carriera”

05/04/2026 | 20:08:56

Intervistato da SO Foot Ciro Immobile si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Non so se sia lo stesso in tutti i paesi, ma in Italia c’è una sorta di ostracismo legato ai club. I tifosi a volte faticano a sostenere un giocatore della squadra rivale quando gioca in nazionale: se sei un tifoso dell’Inter, non tifi naturalmente per un giocatore della Juventus. Se tifi per la Roma, non avrai necessariamente un debole per un giocatore della Lazio: questo gioca un ruolo. Nei media non ero così ‘protetto’ come gli altri. Avevo meno margine di errore. Eppure, sotto la guida di Roberto Mancini, ero il capocannoniere. Alcune critiche erano assurde. Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere. C’era un ricambio generazionale, tutti i vecchi se ne andavano poco a poco. Io ero il capitano, quindi non si poteva trattare come gli altri. Ma moralmente, non volevo essere quello che viene tenuto lì in attesa di fargli capire che non c’è più posto per lui. Così ho scelto di accettare l’offerta del Besiktas”.

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