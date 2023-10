Immobile da domani in gruppo e disponibile per il Sassuolo

Ciro Immobile vede il suo futuro in bilico, non obbligatoriamente alla Lazio e molto presto ci sarà un confronto per capire come regolarsi in futuro. Nel frattempo i controlli hanno stabilito che il problema al flessore è stato smaltito e che il capitano sarà disponibile per la prossima partita della Lazio, sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Poi sarà Sarri a decidere se Immobile partirà dalla panchina oppure se andrà in campo dal primo minuto.

Foto: Instagram Lazio