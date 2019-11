Immobile-Correa e la Lazio sbanca San Siro dopo 30 anni. Milan ko 1-2

La Lazio sbanca San Siro dopo 30 anni battendo il Milan per 1-2. Apre le marcature Immobile al 25′, di testa e su assist di Lazzari. I rossoneri pareggiano quasi subito con l’autogol di Bastos dopo il tocco ravvicinato di Piatek. Partita aperta e ricca di emozioni, ma al minuto 83′ il Mago Luis Alberto inventa per Correa che controlla e batte con freddezza Donnarumma. Non c’è più tempo, la formazione di Inzaghi sale a quota 21, raggiungendo il gruppone al quarto posto. La squadra di Pioli resta ferma a 13 punti.

Sabato 2 novembre

Ore 15.00 Roma – Napoli 2-1 (Zaniolo, Veretout – Milik)

Ore 18.00 Bologna – Inter 1-2 (Soriano – Lukaku 2)

Ore 20.45 Torino – Juventus 0-1 (De Ligt)

Domenica 3 novembre

Ore 12.30 Atalanta – Cagliari 0-2 (aut. Pasalic, Oliva)

Ore 15.00 Genoa – Udinese 1-3 (Pandev – De Paul, Sema, Lasagna)

Ore 15.00 Hellas Verona – Brescia 2-1 (Salcedo, Pessina – Balotelli)

Ore 15.00 Lecce – Sassuolo 2-2 (Lapadula, Falco – Toljan, Berardi)

Ore 18.00 Fiorentina – Parma 1-1 (Castrovilli – Gervinho)

Ore 20.45 Milan – Lazio 1-2 (autogol Bastos – Immobile, Correa)

Lunedì 4 novembre

Ore 20.45 Spal – Sampdoria

CLASSIFICA: Juve 29; Inter 28; Roma 22; Cagliari, Atalanta, Lazio 21; Napoli 18; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan, Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo*, Lecce 10; Genoa 8; Brescia*, Spal 7; Samp 5.

Foto: Lazio Twitter