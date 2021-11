Immobile, controlli positivi: probabile convocazione per Mosca

Ciro Immobile ha sostenuto poca fa i controlli programmati dopo i problemi al polpaccio che lo hanno costretto a saltare prima gli impegni con la Nazionale e poi la sfida di sabato contro la Juventus. I controlli sono andati bene, l’edema è stato riassorbito, Immobile può tornare in gruppo: se le prossime sedute di allenamento andranno nel migliore dei modi, quasi sicuramente l’attaccante verrò convocato per la gara di giovedì a Mosca contro la Lokomotiv, passaggio cruciale per la qualificazione in Europa League dei biancocelesti.

Foto: Twitter Lazio