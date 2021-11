Immobile con la Lazio a Marsiglia: domani la decisione sul suo utilizzo

La Lazio è partita da pochi minuti da Fiumicino per raggiungere Marsiglia, dove domani affronterà l’Olympique per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Con il gruppo squadra è partito Ciro Immobile, nonostante si sia allenato a parte anche nella rifinitura di oggi per un po’ di influenza e un piccolo problema al ginocchio. Le sue condizioni sono abbastanza buone, ma la sua presenza in campo resta comunque in forte dubbio. Maurizio Sarri deciderà domani se utilizzarlo o meno.