Immobile: “Ci manca un rigore. Non mi lamento mai degli arbitri italiani, sono i migliori”

Immobile non si ferma più: l’attaccante della Lazio, nella gara di Europa League persa 2-1 contro il Celtic, timbra ancora il tabellino dei marcatori. Per Re Ciro si tratta del 101esimo gol con la maglia della Lazio, il 15° in 14 partite in questa stagione. Lo stesso Immobile, dopo la gara dell’Olimpico, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, alla fine la paghi. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene, la matematica non ci condanna, ma sarà difficile. Noi ci proveremo fino alla fine. L’episodio del rigore? Io per questo non mi lamento mai degli arbitri in Italia, sono i migliori. Io il tocco l’ho visto nonostante fossi impegnato nell’azione, ma indietro non si può tornare. Per me è rigore netto anche in diretta, ma anche le immagini mi tolgono l’1% di dubbio che avevo”, ha chiuso Immobile.

Foto: Twitter ufficiale Lazio