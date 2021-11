Immobile: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Faccio fatica anche a parlare della partita”

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la pesante sconfitta contro il Napoli: “C’è da chiedere scusa ai tifosi, io che sono il Capitano voglio solo fare questo perchè parlare della partita non c’è bisogno. Tutti hanno visto cosa non è stato fatto. Dobbiamo rialzare la testa perchè da qui a Natale ci sono tante partite. Dobbiamo rialzarci ancora una volta. Questa squadra deve capire che sbagliare atteggiamento fa pagare caro. Dobbiamo rimboccarci le maniche e farlo duramente perchè abbiamo offerto un brutto spettacolo. Facciamo fatica dopo la seconda partita consecutiva, ma deve cambiare l’atteggiamento, il resto sono alibi. Perchè per non rimanere indietro dovevamo fare un’altra gara, loro lo hanno capito per andare al primo posto, noi no. Questa è una squadra che negli anni ha vinto perchè sapeva stare unita, lottare su ogni palla. Dobbiamo ritrovare cose dentro che avevamo, ci serve continuità di mentalità non solo nei risultati che ci servono”.

FOTO: Twitter Lazio