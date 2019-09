Immobile chiede scusa sui social: “Colpa della tensione, ho capito l’errore. Forza Lazio”

Ieri sera Ciro Immobile è stato protagonista sia in positivo, con il gol del vantaggio siglato contro il Parma, che in negativo, per aver esternato in maniera plateale il proprio disappunto al momento del cambio con Caicedo. Intanto, a mente fredda, l’attaccante della Lazio ha deciso di scusarsi questa mattina attraverso un messaggio pubblicato sui social: “A volte la pressione e la tensione ci fano fare cose che non dovremmo fare… è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione, è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso, ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano, l’importante è capire l’errore. Detto questo, grande partita, grazie ai tifosi che ci hanno aiutato. Forza Lazio sempre”.

Foto: Lazio Twitter