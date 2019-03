Immobile chiama, Muriel risponde: Fiorentina-Lazio è 1-1

Termina 1-1 il posticipo domenicale di Serie A tra Fiorentina e Lazio. Al “Franchi” va in scena un match equilibrato e combattuto per tutti i novanta minuti. Nel primo tempo meglio la squadra di Inzaghi, che sblocca la contesa al 23′: bellissima combinazione tra Correa e Immobile, quest’ultimo fa una finta su Ceccherini e lascia partire un tiro a giro dal limite dell’area che non lascia scampo a Terracciano. Nella ripresa sale in cattedra la Viola di Pioli, che trova il pari al 61′ con Muriel, bravo a depositare in fondo al sacco un assist al bacio di Mirallas. Finisce 1-1, la Lazio sale a quota 42 punti (con una gara in meno), la Fiorentina a 37.

Venerdì 8 marzo

20:30 Juventus-Udinese 4-1 (Kean 2, Emre Can, Matuidi – Lasagna)

Sabato 9 marzo

18:00 Parma-Genoa 1-0 (Kucka)

20:30 Chievo-Milan 1-2 (Biglia, Piatek – Hetemaj)

Domenica 10 marzo

12:30 Bologna-Cagliari 2-0 (Pulgar, Soriano)

15:00 Frosinone-Torino 1-2 (Paganini – Belotti 2)

15:00 Inter-Spal 2-0 (Politano, Gagliardini)

15:00 Sampdoria-Atalanta 1-2 (Quagliarella – Zapata, Gosens)

18:00 Sassuolo-Napoli 1-1 (Berardi – Insigne)

20:30 Fiorentina-Lazio 1-1 (Muriel – Immobile)

Lunedì 11 marzo

20:30 Roma-Empoli

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma, Torino, Atalanta 44; Lazio** 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale