Ciro Immobile dopo la lunga assenza a causa del coronavirus, è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di Crotone. Su Instagram l’attaccante della Lazio si è espresso così: “Che bello essere di nuovo in campo” iniziando la scalata per essere presente alla sfida contro i calabresi dopo dure settimane passate in quarantena.

Foto: instagram Immobile