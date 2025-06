Immobile-Bologna: contatti sempre accesi (quasi una settimana dopo)

25/06/2025 | 19:20:16

Ciro Immobile è stato proposto al Bologna quasi una settimana fa, ve ne avevamo parlato il 19 giugno. E i contatti sono sempre accesi, visto che l’attaccante considera chiuda la sua parentesi al Besiktas e tornerebbe volentieri in Serie A. Al Bologna il profilo piace, non a caso aveva cercato un attaccante di esperienza come Dzeko prima dell’irruzione della Fiorentina. Immobile potrebbe ottenere una buonuscita dal Besiktas rispetto all’ingaggio di oltre 6 milioni per poi firmare un biennale con il Bologna. Non siamo in dirittura d’arrivo, ma ci sono buoni margini per andare fino in fondo.

Foto: sito Besiktas