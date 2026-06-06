Immobile annuncia: “La prossima stagione resterò al Paris FC”

06/06/2026 | 15:56:23

Ciro Immobile rimarrà al Paris FC anche il prossimo anno, ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante a margine del GP di Montecarlo, intervenendo ai microfoni di Sky. “La prossima stagione rimarrò a Parigi” ha annunciato Ciro Immobile a Sky Sport. L’attaccante del Paris FC, ex Bologna, Juventus, Torino e Lazio, era ospite al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Immobile si è trasferito in Francia dopo la parentesi poco fortunata al Bologna, complice un infortunio che ha condizionato il suo ingresso nei meccanismi degli emiliani.

Foto: X Paris F.C.