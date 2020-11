Immobile, annullate le visite mediche previste stamattina

Annullate le visite mediche in Paideia per l’attaccante Ciro Immobile. Si attende di capire il motivo del dietrofront, anche se non ci sono dubbi sulla negatività dell’ultimo tampone effettuato dall’attaccante della Lazio e della Nazionale. Per poter tornare ad allenarsi in gruppo, infatti, c’è bisogno prima dei controlli cardiologici e dell’ok della Asl. Lo stesso procedimento svolto da Lucas Leiva, uscito dalla quarantena sabato scorso, e da tutti i positivi al Covid.

Da capire il perchè della decisione di rinvio da parte di Immobile.

Foto: Twitter Lazio