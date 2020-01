Immobile all’ultimo respiro: la Lazio ribalta un buon Brescia e torna a -3 dalla vetta

La Lazio non si ferma più. I biancocelesti di Inzaghi vincono all’ultimo respiro anche sul campo del Brescia, la prima gara di Serie A del 2020, collezionando così il nono successo consecutivo. La squadra di Corini passa in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con Balotelli (primo gol del decennio, come nel 2010), ma poi i padroni di casa si complicano la vita nel finale di primo tempo con il rigore che costa il rosso a Cistana e permette a Immobile di ristabilire la parità. Quasi allo scadere, ci pensa lo stesso attaccante della Lazio a completare la rimonta al 91′: per Immobile si tratta del 19° gol in campionato, Inzaghi torna a tre lunghezze dalla vetta della classifica.

Domenica 5 gennaio

12:30 Brescia-Lazio 1-2 (Balotelli – Immobile 2)

15:00 Spal-Verona

18:00 Genoa-Sassuolo

20:45 Roma-Torino

Lunedì 6 gennaio

12:30 Bologna-Fiorentina

15:00 Atalanta-Parma

15:00 Juventus-Cagliari

15:00 Milan-Sampdoria

18:00 Lecce-Udinese

20:45 Napoli-Inter

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 39; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29; Parma 25; Napoli 24; Bologna 22; Torino, Milan 21; Verona, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 14; Spal 12; Genoa 11.

Foto: Twitter ufficiale Lazio