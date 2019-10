Imbattibili, fino a prova contraria: in Italia, fra i prof, solo la Reggina come la Juve

Due su cento. È il dato che riguarda le attuali, ormai quasi uniche, squadre imbattute nel panorama calcistico professionistico italiano. Fra Serie A (20 compagini), B (altre 20) e C (in cui il numero sale a 60), solamente una coppia, a braccetto, procede nell’impresa di non aver mai perso in campionato, con novembre ormai alle porte.

Stiamo parlando della Juventus di Maurizio Sarri e della Reggina di Mimmo Toscano. Entrambe capolista del proprio campionato, nel qual caso il massimo campionato per quanto riguarda i bianconeri ed il girone C di Serie C per ciò che concerne gli amaranto.

Depennato, invece, da questo elenco di “imbattute” il nome del Benevento di Pippo Inzaghi, sconfitto sabato a Pescara. Ne restano, come detto, soltanto due: la Juve, fermata sul pari dal Lecce, e la Reggina, vittoriosa ad Avellino. Che si godono questa statistica, da difendere già nelle prossime sfide, rispettivamente contro Genoa e Potenza.

Foto: Twitter Reggina