Illeciti nel calciomercato: dopo l’agente di Courtois, arrestato anche un ex dirigente dell’Anderlecht

Nella mattinata di ieri, in Belgio sono state arrestate due persone, tra cui Christophe Henrotay, agente del madridista Courtois, perché coinvolte in alcuni illeciti riguardanti proprio il mondo del calciomercato. Oggi, come riportato dalla testata belga Nieuwsblad.be, è toccato invece a Herman Van Holsbeeck, ex dirigente dell’Anderlecht. Quest’ultimo avrebbe ricevuto commissioni non dichiarate per i trasferimenti da e verso la società bianco-malva ed è attualmente sotto interrogatorio. Tra le altre, sono sotto la lente di ingrandimento le operazioni che hanno riguardato i calciatori Mitrovic e Tielemans.

Foto: rtbf.be