Illarramendi riparte da Hong Kong, il declino della promessa del Real Madrid

10/09/2025 | 17:50:21

Tutti possono sbagliare, anche se ti chiami Real Madrid. Nell’estate del 2013 il club madrileno, con l’intento di ringiovanire la rosa inserendo giovani di prospettiva decise di puntare su Asier Illarramendi. Una scelta che non ha mai ripagato la spesa vicina ai 40 milioni, cifra che lo rese il giocatore spagnolo più pagato nella storia del club. I trofei col Real arrivano – difficile immaginare il contrario -, ma il suo contributo è esiguo. Tanto che nel 2015, la Real Sociedad, squadra della sua vita, decide di riprenderlo in prestito con diritto di riscatto. Dopo 8 stagioni, il nativo di Mutriku lascia la Spagna per trasferirsi negli USA, precisamente al Dallas FC. Oggi, dopo un periodo di inattività, il centrocampista classe ’90 ha deciso di ripartire da Hong Kong, al Kitchee SC, dopo un periodo di inattività, per chiudere la sua carriera da calciatore professionista.

Foto: Instagram Illarramendi