Ilkhan al Toro: confermate le indiscrezioni turche di due giorni fa

Emirhan Ilkhan è sempre più vicino al Torino. Una notizia arrivata dalla Turchia qualche giorno fa dal giornalista Secan Dikme, firma di A Spor. Il Toro ha deciso di affondare il colpo e pagherà la clausola da 4,5 milioni che lega il talento turco al Besiktas. Inoltre, sempre secondo la clausola, i granata dovranno versare il 20% della futura rivendita di Ilkhan. Centrocampista turco classe 2004, il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può giocare anche come trequartista o esterno di destra. In Turchia è considerato come uno dei prospetti più promettenti dello scenario calcistico. Dopo un grande avvio di stagione con la primavera del Besiktas, 2 gol e 2 assist in 6 presenze in Youth League e 7 gol in 11 presenze nel campionato primavera, riesce ad attirare l’attenzione della prima squadra e nella seconda metà di stagione arriva il grande salto. Nella gara d’esordio, contro il Rizespor, gioca per 9o’ e segna il suo primo gol fra i “grandi”. Dopo un periodo trascorso in panchina tra febbraio ed aprile, Ilkhan ritrova un discreto minutaggio nelle ultime sei giornate di campionato, confermandosi su ottimi livelli. Ha preso parte nell’amichevole di ieri tra i turchi e la Sampdoria, facendosi notare per le sue spiccate qualità.

ÖZEL HABER || Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan’ı transfer etmek üzere 🔥🔥. @aspor

Foto: Ilkhan Instagram