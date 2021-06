Ilicic, visita a sorpresa al Museo del Palermo. Il club rosanero lo “annuncia” sui social

Josip Ilicic si sta godendo le vacanze nella sua ex città Palermo, che nonostante l’addio nel 2013 è rimasta ancora nel cuore del fantasista sloveno. Il giocatore dell’Atalanta ha fatto visita al Museo del Palermo prossimo alla riapertura dopo la lunga chiusura a causa delle restrizioni anti-Covid. A portare in Italia Ilicic, nel 2010, fu proprio il Palermo dell’allora diesse Walter Sabatini, che lo scovò al Maribor. In Sicilia per lo sloveno 20 reti in 98 presenze. Prima il bagnoa Mondello, poi tante foto e sorrisi per Ilicic, immortalato al “Barbera” con la sciarpa del Palermo e sotto la sua maglia incorniciata, con il club che lo ha “annunciato” su Twitter: “A pochi giorni dall’apertura del Palermo Museum, intanto abbiamo ricevuto un ultimo sopralluogo tecnico, da un professionista del settore… Bentornato al Barbera Josip”.

🔜 A pochi giorni dall’apertura del Palermo Museum, intanto abbiamo ricevuto un ultimo sopralluogo tecnico, da un professionista del settore…

Bentornato al Barbera Josip #Ilicic 💗🖤 pic.twitter.com/FwjcUaLz9z — Palermo F.C. (@Palermofficial) June 21, 2021

Foto: Twitter Atalanta