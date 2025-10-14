Ilicic: “Smettere di giocare? Finché sto bene me la voglio godere. Alla mia Atalanta è mancato un trofeo”

14/10/2025 | 10:30:01

L’ex giocatore dell’Atalanta, ora in forza al Koper, Josip Iličić, ha parlato in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Smettere di giocare? In realtà ci ho pensato, ma conosco il direttore e il presidente da 25 anni. Quando mi hanno chiesto di dargli una mano ho accettato subito. Finché sto bene fisicamente me la voglio godere. L’arrivo all’Atalanta? Avevo chiuso con la Sampdoria, ma il giorno prima delle visite mi telefonò Gasperini. ‘Vieni a giocare per me?’, chiese. ‘Mister, vado a Genova, non posso’. ‘Ti chiamerà Sartori, tranquillo’. Quando gli dissi quanto avrei guadagnato lui mi rispose ‘e quindi? Che problema c’è?’. Lì ho scoperto cosa significa fare un ritiro con Gasperini. Come fu quell’Atalanta? Io, il Papu, Muriel, Pasalic… avremmo potuto giocare a occhi chiusi e avremmo comunque fatto gol. Cos’abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno. Eravamo forti, magici. Due gol ad Anfield, cinque al Milan, cinque al Parma. A quel gruppo è mancato un trofeo. Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ma quella del 2019 è come se non l’avessi giocata”.

Foto: Instagram Ilicic