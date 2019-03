Ilicic risponde a Meggiorini: l’Atalanta rallenta la corsa all’Europa

Un pareggio in rimonta ma che non fa vedere il bicchiere mezzo pieno all’Atalanta, che contro il Chievo Verona non va oltre l’1-1. Partita che si mette in salita con i clivensi che passano in vantaggio nel primo tempo grazie al bel gol di Meggiorini. Nella ripresa ci pensa Ilicic a ristabilire gli equilibri, ma per l’Atalanta di Gasperini (oggi assente per squalifica ndr) il punto ottenuto non basta. In classifica gli orobici vengono raggiunti dalla Lazio e non approfittano dello scivolone della Roma ieri e Ferrara.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus 2-0 (Sturaro, Pandev)

15.00 Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic – Meggiorini)

15.00 Lazio-Parma 4-1 (Marusic, Luis Alberto 2, Lulic – Sprocati)

15.00 Empoli-Frosinone 2-1 (Caputo rig., Pajac – Valzania)

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Atalanta, Lazio** 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma, Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli, Udinese** 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo* 11.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno