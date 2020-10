Josip Ilicic è stato convocato da Gasperini per la delicata trasferta di Napoli. Il calciatore dell’Atalanta, autore di giocate da autentico fuoriclasse nello scorso campionato, ha utilizzato il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio. «Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi – ha scritto -. Sono tornato».

Foto: Instagram Ilicic