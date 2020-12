Ilicic: “Dette cose false e sbagliate. Siamo una vera famiglia”

Anche Josip Ilicic ha voluto parlare in merito all’episodio della presunta lite tra Gomez e Gasperini, con lo sloveno che avrebbe difeso l’argentino contro il tecnico, e con l’esclusione per la gara, poi non giocata, a Udine.

Ilicic su Instagram ha detto la sua in merito all’episodio: “In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”.

