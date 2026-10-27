Ilic si è operato in Finlandia: intervento riuscito

27/10/2026 | 13:23:40

Ivan Ilic si è operato questa mattina in Filandia, l’intervento è riuscito in maniera perfetta lo comunica il Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić è stato sottoposto nella mattinata odierna ad intervento chirurgico a seguito della lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. L’intervento che è stato eseguito dal Prof. Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), è perfettamente riuscito”.

Foto: sito Lecce