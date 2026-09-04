Ilic: “L’ultimo periodo al Torino non è stato facile. A Lecce sono stato desiderato”

04/09/2026 | 12:30:10

Conferenza stampa di presentazione di Ivan Ilic a Lecce.

Le parole del centrocampista: “Ho avuto un passato recente difficile, quando ho parlato con mister Di Francesco, con cui ho lavorato insieme anche se per pochi mesi, abbiamo discusso su tutto e non ci ho pensato molto a scegliere Lecce. Mi ha fatto sentire voluto”.

In che ruolo vorresti giocare? “Sono abituato a giocare in tutti i ruoli del centrocampo, che sia mediano oppure in posizione più avanzata”.

Cosa ti ha detto Petrachi prima di lasciarti partire? “Non ho parlato con lui prima di venire a Lecce”.

Conosci Stulic? “Lo conosco da sempre, abbiamo giocato nei settori giovanili della nazionale serba, ci ho parlato e mi ha detto ottime cose della città e di questo club”.

Qual è il tuo obiettivo personale? “A Torino ho trascorso un periodo difficile, voglio giocare tanto e voglio farlo nel miglior modo possibile”.

Sulla sconfitta con la Roma? “Il calcio è così, si vince e si perde, dobbiamo dimenticare l’ultima partita e pensare subito alla prossima”.

Percepisci il calore della piazza? “Sono molto contento, arrivato a Lecce ho sentito subito il calore del sud Italia, è una cosa molto importante per un calciatore. Mi sono sentito voluto e sono molto contento”.

Foto: sito Lecce