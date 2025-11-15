Ilic, il tormentone continua: il Torino ha speso tanto, senza un ritorno

15/11/2025 | 19:21:49

Ivan Ilic è un punto di domanda per il Torino, il centrocampista non ha fatto il salto di qualità che la cifra investita avrebbe giustificato. Ricordiamo che il classe 2001 è uno degli investimenti più onerosi della gestione Cairo, oltre 16 milioni e quell’obbligo di riscatto esercitato nell’estate del 2023 dopo l’operazione di pochi presi prima invocata da Juric che lo aveva apprezzato ai tempi del Verona. In questo lasso di tempo Ilic mai ha mostrato con continuità le sue qualità di centrocampista molto tecnico, ha sfiorato la cessione in un paio di occasioni. Erano stati raggiunti gli accordi, poi saltati, con lo Spartak Mosca per una cifra che avrebbe consentito al Torino di rientrare con gli interessi rispetto ai soldi investiti. Anche questo avvio di stagione è stato deludente, al punto che Ilic non è certo nella lista degli incedibili, ma per una cifra congrua. Si parla molto di Lazio, c’è la stima di Sarri e lo abbiamo già evidenziato diversi anni fa, ma i granata non lo regalano e quindi al momento siamo fermi. Intanto, Ilic si è infortunato negli ultimi impegni con la Nazionale serba.

Foto: sito Torino