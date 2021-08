Ilic: “Contentissimo di essere tornato all’Hellas. Questo club mi è entrato nel cuore”

Ivan Ilic oggi è tornato ad essere un calciatore dell’Hellas Verona, riscattato dagli scaligeri dopo il prestito dello scorso anno. Ecco le sue parole su Instagram: “Sono contentissimo di essere tornato a Verona e all’Hellas Verona, che dopo la scorsa stagione mi erano entrati nel cuore. Qui posso crescere ancora molto e diventare un calciatore ma anche un uomo migliore. Grazie alla Società per avermi voluto fortemente. Non vedo l’ora di scendere di nuovo in campo con i colori gialloblù, questa volta – con i nostri tifosi allo stadio! Sempre forza Hellas! 💪💛💙”.

Foto: Twitter Hellas Verona