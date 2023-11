ILARIO MONTERISI: L’UOMO DEI GOL PESANTI

Ilario Monterisi, cresciuto tra le giovanili di Bari e Lecce, ha tracciato una storia calcistica interessante. Il suo esordio in Serie A con il Lecce nel 2020 ha segnato l’inizio di un percorso caratterizzato da trasferimenti temporanei.

Dopo esperienze al Catanzaro e alla Fidelis Andria, ha raggiunto il Frosinone nel 2022, contribuendo significativamente alla promozione del club in Serie A e consolidando il suo ruolo. Il suo passaggio definitivo al Frosinone nel 2023 ha confermato la fiducia nel suo talento e nelle sue potenzialità come giocatore di categoria superiore.

La sua prima rete in Serie A contro l’Atalanta è stata un momento emblematico, seguita da un altro gol cruciale contro il Genoa segnato proprio ieri pomeriggio. Monterisi emerge come una promessa nel calcio italiano, dimostrando la sua abilità nel segnare gol importanti in momenti cruciali, dote che non tutti hanno alla sua età (2001).

Il suo impegno e la sua determinazione nell’affermarsi nella massima serie sono evidenti, e la sua capacità di fare la differenza sul campo sta catturando l’attenzione degli appassionati di calcio. La sua crescita costante e il contributo significativo al Frosinone suggeriscono un futuro luminoso per questo giovane talento nel panorama calcistico italiano.

Foto: Instagram Monterisi