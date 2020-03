Il Wolfsburg torna ad allenarsi: “Allo stato attuale, il campionato riprende il 2 aprile”

Polemiche è confusione in Germania, dove il Wolfsburg ha ricominciato ad allenarsi. “Allo stato attuale la Bundesliga il prossimo 2 aprile deve ripartire – ha spiegato l’amministratore delegato Jörg Schmadtke –. Anche se non ci appare realistico, dobbiamo prenderne atto e prepararci in tal senso.” Infatti, ad oggi, la Bundesliga è ferma solo fino al 2 aprile. Tuttavia, è chiaro a tutti che la ripresa verrà posticipata. Per questo in molti, sui social, hanno attaccato la decisione degli Wolfes: “Vi sembra responsabile quel che fate? Dovreste dare l’esempio”.